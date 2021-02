Cortina 2021, lo slalom parla norvegese. L'azzurro Alex Vinatzer chiude quarto (Di domenica 21 febbraio 2021) Cortina 2021, Mondiali di sci alpino - Medaglia di legno per gli azzurri, ma col sorriso. L’Italia chiude i Mondiali con il quarto posto in slalom di Alex Vinatzer, a 1.20 dall‘oro e quasi 1 secondo dal bronzo, che finiscono in mani norvegesi, con Sebastian Foss Solevaag su tutti e Henrik Kristoffersen, che salva l’onore fra i suoi pali stretti, dopo aver fallito altre occasioni. L’argento finisce al collo dell’austriaco che non ti aspetti: mentre escono sia Manuel Feller, sia Marco Schwarz, a sorpresa Adrian Pertl, chiude secondo a 37/100 dopo aver dominato la prima run. Sebastian Foss Solevaag Cortina 2021 MAX MONTINGELLIInversione dei 15 Per salvare una pista scaldata dal sole e resa insidiosa dal progressivo gioco ... Leggi su gqitalia (Di domenica 21 febbraio 2021), Mondiali di sci alpino - Medaglia di legno per gli azzurri, ma col sorriso. L’Italiai Mondiali con ilposto indi, a 1.20 dall‘oro e quasi 1 secondo dal bronzo, che finiscono in mani norvegesi, con Sebastian Foss Solevaag su tutti e Henrik Kristoffersen, che salva l’onore fra i suoi pali stretti, dopo aver fallito altre occasioni. L’argento finisce al collo dell’austriaco che non ti aspetti: mentre escono sia Manuel Feller, sia Marco Schwarz, a sorpresa Adrian Pertl,secondo a 37/100 dopo aver dominato la prima run. Sebastian Foss SolevaagMAX MONTINGELLIInversione dei 15 Per salvare una pista scaldata dal sole e resa insidiosa dal progressivo gioco ...

chetempochefa : Stasera a #CTCF ci collegheremo con i campioni @BassinoMarta e @dealiprandini, rispettivamente oro nello slalom par… - Eurosport_IT : No, non è un sogno: LUCA DE ALIPRANDINI È ARGENTO MONDIALE! ?????? @dealiprandini #EurosportSCI | #Cortina2021 - Agenzia_Ansa : Cortina 2021 - L'azzurra Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo dei mondiali di sci di Cort… - Agenparl : Cortina 2021: il lavoro della Polizia di Stato per garantire la sicurezza sulle piste e in città - - lellavr55 : RT @paoloigna1: Purtroppo un'altra medaglia di legno. Bravo comunque #Vinatzer... #Cortinadampezzo -