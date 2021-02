Come funziona il passaporto vaccinale in Israele (Di domenica 21 febbraio 2021) In Israele, dove quasi il 50% degli abitanti sono stati vaccinati contro il Covid, è stato istituito un certificato — il «Green Pass» — che consente di accedere ad alcuni servizi. Potrebbe servire anche per viaggi all'estero? O diventare uno standard internazionale? Leggi su corriere (Di domenica 21 febbraio 2021) In, dove quasi il 50% degli abitanti sono stati vaccinati contro il Covid, è stato istituito un certificato — il «Green Pass» — che consente di accedere ad alcuni servizi. Potrebbe servire anche per viaggi all'estero? O diventare uno standard internazionale?

Corriere : In Israele, dove quasi il 50% degli abitanti sono stati vaccinati contro il Covid, è stato istituito un certificato… - dafrattini : Cinema, teatri, palestre, stadi. Come funziona il pass verde per i vaccinati israeliani (non chiamatelo passaporto) - SkyTG24 : Israele vara il Green Pass per vaccinati e guariti: ecco cos'è e come funziona - DocenteCarla : RT @Annaelegalita: @GioiosamenteLu1 @Perla19733917 @NinaRicci_us Solo in Italia si entra senza documenti,i paesi europei fanno finta di pre… - paolorm2012 : RT @Corriere: In Israele, dove quasi il 50% degli abitanti sono stati vaccinati contro il Covid, è stato istituito un certificato — il «Gre… -