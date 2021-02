Carlo Verdone, triste episodio del suo passato: ‘Fu brutto’, il retroscena sull’ex moglie (Di domenica 21 febbraio 2021) In una sua intervista, Carlo Verdone ha raccontato un triste retroscena sull’ex moglie: ‘doloroso’ episodio, cos’è successo. Attore, comico, regista e sceneggiatore: tutto questo è Carlo Verdone. Nato a Roma il 17 Novembre del 1950, il buon Verdone decanta di un successo davvero clamoroso. Il suo curriculum è ricco di intramontabili successi e, soprattutto, di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 21 febbraio 2021) In una sua intervista,ha raccontato un: ‘doloroso’, cos’è successo. Attore, comico, regista e sceneggiatore: tutto questo è. Nato a Roma il 17 Novembre del 1950, il buondecanta di un successo davvero clamoroso. Il suo curriculum è ricco di intramontabili successi e, soprattutto, di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

GaetaniLeonardo : RT @SMSNEWSOFFICIAL: A #DomenicaIn ospiti @verdoneofficial @LuisaRanieri12 #LauraChiatti @chiarafrancini @AndreaSannino #VincenzoDeLucia @… - dal_tv : A me il Direttore dello Spallanzani ricorda Carlo Verdone in 'Acqua e sapone' #domenicain in questa scena ?? - GossipItalia3 : Carlo Verdone si racconta a Domenica In #gossipitalianews - IannielloBruno : @PaolaSacchi3 Non ho dubbi ma ci siamo abituati. Sempre tesi diceva Carlo Verdone ?? - zazoomblog : Carlo Verdone: chi è età carriera vita privata chi è la fidanzata La Carezza della Memoria curiosità - #Carlo… -