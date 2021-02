Boeing esplode in volo, pezzi di aereo cadono sulle case (Video) (Di domenica 21 febbraio 2021) L’incidente è avvenuto sabato sera e ha coinvolto un velivolo della compagnia aerea Uniteed Airlines che era da poco partito proprio dallo scalo aeroportuale di Denver con destinazione Honolulu. #Video COMPLETO A FINE ARTICOLO Lo scoppio del motore destro del velivolo poco dopo il decollo. I passeggeri del volo 328 della United hanno riferito di una “grossa esplosione”. Come si vede in alcuni Video registrata coi cellulari dagli stessi passeggeri a bordo, il motore di destra ha preso fuoco andando in fumo e perdendo tutto l’involucro esterno. L’aereo, dopo il messaggio di avaria alla torre di controllo, ha virato e cambiato rotta ritornando indietro allo scalo di Denver per un atterraggio di emergenza che fortunatamente è avvenuto senza ulteriori problemi. Nessuno dei 231 ... Leggi su howtodofor (Di domenica 21 febbraio 2021) L’incidente è avvenuto sabato sera e ha coinvolto un velidella compagnia aerea Uniteed Airlines che era da poco partito proprio dallo scalo aeroportuale di Denver con destinazione Honolulu. #COMPLETO A FINE ARTICOLO Lo scoppio del motore destro del velipoco dopo il decollo. I passeggeri del328 della United hanno riferito di una “grossa esplosione”. Come si vede in alcuniregistrata coi cellulari dagli stessi passeggeri a bordo, il motore di destra ha preso fuoco andando in fumo e perdendo tutto l’involucro esterno. L’, dopo il messaggio di avaria alla torre di controllo, ha virato e cambiato rotta ritornando indietro allo scalo di Denver per un atterraggio di emergenza che fortunatamente è avvenuto senza ulteriori problemi. Nessuno dei 231 ...

