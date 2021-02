Bill Gates a Che tempo che fa: “Governi impreparati contro covid” (Di domenica 21 febbraio 2021) (Adnkronos) – “La pandemia è come il clima, i nostri Governi non ci hanno preparati, non hanno guardato avanti e non hanno fatto sì che la pandemia potesse essere evento di importanza secondaria”. Bill Gates, ospite di Che tempo che fa, risponde così a Fabio Fazio. Gli effetti del cambiamento climatico, dice l’imprenditore, “peggiorano sempre più con il passare del tempo Quelli peggiori si avranno tra qualche decennio, chi soffre di più sono i paesi poveri: gli agricoltori sono ad un livello di sussistenza, se perdono un raccolto hanno problemi di stabilità e cominciano a migrare in numeri superiori rispetto a quanto è avvenuto in passato. Per il clima non serve una sola soluzione, come può essere il vaccino con la pandemia”, dice Gates. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 febbraio 2021) (Adnkronos) – “La pandemia è come il clima, i nostrinon ci hanno preparati, non hanno guardato avanti e non hanno fatto sì che la pandemia potesse essere evento di importanza secondaria”., ospite di Cheche fa, risponde così a Fabio Fazio. Gli effetti del cambiamento climatico, dice l’imprenditore, “peggiorano sempre più con il passare delQuelli peggiori si avranno tra qualche decennio, chi soffre di più sono i paesi poveri: gli agricoltori sono ad un livello di sussistenza, se perdono un raccolto hanno problemi di stabilità e cominciano a migrare in numeri superiori rispetto a quanto è avvenuto in passato. Per il clima non serve una sola soluzione, come può essere il vaccino con la pandemia”, dice. L'articolo CalcioWeb.

