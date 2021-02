Benevento-Roma diretta 0-0 | espulso Glik per doppia ammonizione Dzeko in campo con Mayoral

(Di domenica 21 febbraio 2021) 63' - Verticalizzazione di Spinazzola per Karsdorp, l'olandese prova a servire di prima intenzionea centro area, Montipò blocca in uscita61' - Colpo di testa di...

ASRomaEN : ?? MATCHDAY ?? ?? Benevento ?? Stadio Vigorito ? 20:45 CET Forza Roma! ???? #ASRoma #BeneventoRoma - JosephSayah16 : RT @emilianoavanti: Benevento ROMA 0-0 fine primo tempo il mio commento tecnico: TACCI VOSTRA CHE CATENACCIO ?? - FiammettaDV : Sto ca@@o de Benevento resiste!!!! Dajeeeeeee Roma!!!#BeneventoRoma - feccherico : Fortunelli i cugini, la Roma manco vince con il Benevento ?? - levaclau : Dopo aver visto Di Bello... primo giallo x Glick Benevento..aspettiamoci di tutto d’ora in poi pro Lotito De Lauren… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Roma

Il difensore delviene espulso per doppia ammonizione 55' - Calcio d'angolo per la, Spinazzola ignora la sovrapposizione di Karsdorp e tenta un tiro che viene deviato dalla difesa di ...Allo stadio Vigorito, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...50' - Squillo della Roma con Mkhitaryan lanciato a rete, Montipò è pronto e riesce ad allontare la minaccia 49' - Fonseca manda a scaldare Dzeko ed El Shaarawy 46' - Il Benevento darà il calcio ...Risultato, gol e highlights in diretta dallo stadio Vigorito, dove Benevento e Roma si affrontano nella 23^ giornata di campionato ...