Viviana | uccisa di botte a 34 anni | al via il processo contro il compagno

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ha preso il via venerdì ilnei confronti di Cristian Michele Locatelli, 42, accusato di aver ucciso dila compagna 34enneCaglioni, morta lo scorso 8 aprile in ospedale. La presunta aggressione a calci e pugni sarebbe avvenuta il 31 marzo in una villetta del quartiere cittadino di Valverde. Il decesso otto giorni dopo in ospedale, dove la giovane donna era stata ricoverata con segni di violenza all’inguine, all’addome e un ematoma alla testa. “E’ caduta in casa”, aveva detto Locatelli agli inquirenti, ma gli accertamenti con il luminol rilevarono una scia di sangue dal primo piano a quello terra. Da lì il via agli accertamenti, conclusi con l’arresto dell’uomo. Venerdì Locatelli, accusato dal pm Paolo Mandurino di omicidio aggravato e maltrattamenti, era presente in aula insieme al suo ...