Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2021 ore 17:30 (Di sabato 20 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 20 FEBBRAIO 2021 ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA UN VEICOLO IN PANNE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO VERSO Roma. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEAQTINA E APPIA. TRAFFICO ANCORA PARTICOLARMENTE INTENSO NELLA ZONA DEI CASTELLI RomaNI, IN PARTICOLARE ABBIAMO RALLENTAMENTI NELL’AREA CIRCOSTANTE I COMUNI DI FRASCATI, CASTEL GANDOLFO, ALBANO, GENZANO E VELLETRI. QUALCHE PROBLEMA ANCHE A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA, SI RALELNTA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PROSEGUE IL PROGETTO SCHOOL RIDE Lazio GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione ... Leggi su romadailynews (Di sabato 20 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 20 FEBBRAIOORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA UN VEICOLO IN PANNE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI CASTELNO VERSO. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEAQTINA E APPIA. TRAFFICO ANCORA PARTICOLARMENTE INTENSO NELLA ZONA DEI CASTELLINI, IN PARTICOLARE ABBIAMO RALLENTAMENTI NELL’AREA CIRCOSTANTE I COMUNI DI FRASCATI, CASTEL GANDOLFO, ALBANO, GENZANO E VELLETRI. QUALCHE PROBLEMA ANCHE A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA, SI RALELNTA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PROSEGUE IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA...

