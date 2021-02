Vaccino, due week end dedicati al personale dell Università di Palermo (Di sabato 20 febbraio 2021) Palermo - Ha preso il via la campagna vaccinale contro il Covid dedicata al personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Universit di Palermo. Si continuer anche il prossimo week ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 20 febbraio 2021)- Ha preso il via la campagna vaccinale contro il Covid dedicata aldocente e tecnico amministrativo e bibliotecario'Universit di. Si continuer anche il prossimo...

sbonaccini : Vaccino anti-Covid per i cittadini over80 dell'Emilia-Romagna, via alle prenotazioni secondo due fasce d'età. Trami… - CarriglioE : RT @IlPrimatoN: Le due finte nonnine si erano già vaccinate una prima volta e tentavano di ricevere la dose di richiamo - zucchigio : Aiuto parenti che mi scrivono chiedendomi quale sia il vaccino con meno effetti collaterali allora uno non sei ness… - AndrioScchi : ReiThera, il vaccino italiano inizia la fase due delle sperimentazioni FORZA ITALIA!!!!! ???????????? #verissimo - Notiziedi_it : Vaccino, due week end dedicati al personale dell’Università di Palermo -