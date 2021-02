Un revival di Criminal Minds è già in cantiere, CBS ci ripensa dopo solo un anno dalla cancellazione (Di domenica 21 febbraio 2021) Soltanto un anno fa CBS rinunciava ad uno dei suoi marchi storici nonché una delle sue serie più amate, ma a quanto pare un revival di Criminal Minds è già nei piani della sua casa di produzione, CBS Studios. Un revival di Criminal Minds a tempo di record: lo streamer Paramount+ (che ingloberà in un’operazione di re-branding la piattaforma CBS All Access) starebbe cercando di far rivivere l’iconico procedural dedicato ai serial killer più feroci d’America nella forma di miniserie. A darne notizia è TvLine, secondo cui il revival di Criminal Minds sarebbe co-prodotto ancora una volta da CBS Studios e ABC Signature. Al momento il progetto sarebbe ancora agli albori, senza accordi nero su bianco, ma con l’intenzione ... Leggi su optimagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Soltanto unfa CBS rinunciava ad uno dei suoi marchi storici nonché una delle sue serie più amate, ma a quanto pare undiè già nei piani della sua casa di produzione, CBS Studios. Undia tempo di record: lo streamer Paramount+ (che ingloberà in un’operazione di re-branding la piattaforma CBS All Access) starebbe cercando di far rivivere l’iconico procedural dedicato ai serial killer più feroci d’America nella forma di miniserie. A darne notizia è TvLine, secondo cui ildisarebbe co-prodotto ancora una volta da CBS Studios e ABC Signature. Al momento il progetto sarebbe ancora agli albori, senza accordi nero su bianco, ma con l’intenzione ...

