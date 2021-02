Udinese, i convocati di Gotti per il Parma (Di sabato 20 febbraio 2021) Luca Gotti ha convocato 22 calciatori per il match di domani contro il Parma, calcio d’inizio alle ore 12.30 al Tardini. Ecco la lista dell’Udinese: Portieri: Musso; Gasparini; Scuffet.Difensori: Samir; Ouwejan; Bonifazi; Molina; Nuytinck; Stryger Larsen; Becao; De Maio; Zeegelaar.Centrocampisti: Makengo; De Paul; Walace; Arslan; Micin; Pereyra.Attaccanti: Okaka; Braaf; Nestorovski; Llorente. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) Lucaha convocato 22 calciatori per il match di domani contro il, calcio d’inizio alle ore 12.30 al Tardini. Ecco la lista dell’: Portieri: Musso; Gasparini; Scuffet.Difensori: Samir; Ouwejan; Bonifazi; Molina; Nuytinck; Stryger Larsen; Becao; De Maio; Zeegelaar.Centrocampisti: Makengo; De Paul; Walace; Arslan; Micin; Pereyra.Attaccanti: Okaka; Braaf; Nestorovski; Llorente. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Udinese_1896 : I bianconeri convocati da Mister Gotti per #ParmaUdinese Powered by Orogel ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #SerieA… - MonicaTox69 : I convocati di Gotti: Makengo c'è - TuttoFanta : ?? #UDINESE : #Deulofeu non figura nella lista dei convocati. Totalmente recuperato invece #Pereyra. ??… - clikservernet : Parma, i convocati di D’Aversa per l’Udinese - Noovyis : (Parma, i convocati di D’Aversa per l’Udinese) Playhitmusic - -