Spinesi | “Catania e Bari hanno segnato inizio e fine della mia carriera”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Gionathaha lasciato bei ricordi ama anche atappe importantisua. L'ex attaccante ha parlatosfida di domani a La Gazzetta del Mezzogiorno: "segnano l’e lamia vita nel calcio: città che amo con tutto il cuore, perciò il primo pensiero l’incredulità nel vedere un confronto di tale blasone in serie C. Purtroppo le squadre stanno attraversando il male necessario seguente a gestioni societarie sbagliate. La consolazione è che adesso i club sono in mani sicure. Se i De Laurentiisscelto ilsignifica che intendono valorizzare al meglio una piazza dalle potenzialità infinite. Ero ...

Più recente e meno articolata l'esperienza rossazzurra del difensore Daniel Semenzaio , al... Gionatha, in maglia barese, prima dell'esperienza catanese Abbondanza in mediana con l'...... sette delle quali consecutivamente: Dal 2001-02 al 2017-18, tra campionato e coppa, ilha ... roboante 3-0, sempre in cadetteria, nell'anno dell'ultima promozione in A (doppietta di, ...Gionatha Spinesi ha lasciato bei ricordi a Bari ma anche a Catania tappe importanti della sua carriera. L’ex attaccante ha parlato della sfida di domani a La Gazzetta del Mezzogiorno: “Bari e Catania ...BARI - «Bari e Catania segnano l’inizio e la fine della mia vita nel calcio: città che amo con tutto il cuore, perciò il primo pensiero l’incredulità nel vedere un confronto di tale blasone in serie C ...