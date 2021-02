Rissa al Grande Fratello Vip? La soffiata | “Gli ha tirato una scarpa”

(Di sabato 20 febbraio 2021) A sganciare la bomba proprio in queste ore è stato Gabriele Parpiglia. A quanto pare nello studio delalcuni concorrenti hanno sfiorato la. L’altarino riguarderebbe due ex concorrenti, ormai fuori dalla casa. Parpiglia ha parlato infatti di uno scontro accesissimo tra Giacomo Urtis e Mario Ermito. La zuffa non è mai … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

È successo proprio quello che nessuno poteva aspettarsi, lite furiosa nella penultima puntata del Grande Fratello Vip su Canale Cinque Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Questa volta il caos non è stato generato dai concorrenti ancora in gara nella casa, ma da due ex gieffini presenti in studio. Stando infatti a quanto raccontato da ...