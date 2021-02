Prada Cup | Luna Rossa-Ineos 5-1 | statistiche quinta e sesta regata Velocità a confronto

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il day-3 delle Finali diCup 2021 si è ormai concluso ad Auckland con un bilancio in perfetta parità traPirelli eTeam UK, che si sono spartiti di fatto la posta in palio portando a casa unaper parte. Il sodalizio italiano, alla luce del 4-0 rifilato agli inglesi nel primo weekend di gara, può dunque sorridere trovandosi in vantaggio 5-1 nella serie che mette in palio la possibilità di diventare Challenger ufficiale contro il defender Emirates Team New Zealand nel Match dell’America’s Cup 2021 (dal 6 marzo). Il quinto atto della Finale si è svolto con vento medio-basso (8-12 nodi circa) ed è stato condizionato dagli errori diin partenza e nel primo lato di bolina, con Team UK che ha dovuto scontare ben due penalità cedendo ...

...non è rimasto indifferente e oggi attraverso una storia postata su Instagram ha replicato con un messaggio di incoraggiamento per Luna Rossa che questa notte affronterà una nuova sfida in. ...MARINA DI CARRARA " Quattro vittorie su quattro, finora, per Luna Rossa nella finale di(la gara che determinerà lo sfidante del detentore della Coppa America, Team New Zealand) contro i temibili inglesi di Ineos Uk. Un avvio "col botto", che per molti è stato una sorpresa ...Giornata agrodolce per Luna Rossa che ha dominato in gara-5 mentre ha dovuto cedere il passo a Ineos UK in gara-6 della finale di Prada Cup. Nonostante tutto la situazione di punteggio per l'equipaggi ...Nella prima regata si è visto equilibrio solo nella prima metà del lato di bolina. Poi Luna Rossa ha preso letteralmente il volo, guadagnando costantemente su Britannia. D’altronde la barca italiana è ...