(Di sabato 20 febbraio 2021) Il controllerdi5 è stato recentemente protagonista di alcuni sfortunati eventi, sfociati da pochi giorni in una massiccia class-action contro Sony. Si tratta del fenomeno, già noto per essere apparso nei Joy-Con di Nintendo Switch: a causa del, i comandi risultano imprecisi e poco reattivi, se non addirittura impazziti, nonostante la mancanza di input del giocatore. Il canale youtubeha effettuato un teardown completo del, al fine di identificare la possibile causa dele scovare un'ipotetica soluzione: purtroppo, il risultato di questa analisi ha messo a nudo diversetiche e non tutte di facile soluzione. Leggi altro...

misteruplay2016 : PlayStation 5 e il drifting del Dualsense, un problema destinato a peggiorare secondo iFixit - Eurogamer_it : #PlayStation5 e il drifting del Dualsense, un problema destinato a peggiorare secondo iFixit. - DataAugmented : RT @Diregiovani: ?? Stando alle lamentele dei clienti, la #Sony è rea di aver messo sul mercato un controller che sapeva essere difettoso e… - Diregiovani : ?? Stando alle lamentele dei clienti, la #Sony è rea di aver messo sul mercato un controller che sapeva essere difet… -

Nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia della class action intentata contro Sony per ildel DualSense di5 . Ebbene, la causa afferma che Sony era al corrente di questo problema e che la sua condotta risulta essere " fraudolenta, illegale e ingannevole ". Come detto ...Ancora problemi per la5. Molti utenti infatti hanno riscontrato problemi dicon il controller Dual ...Il canale iFixit ha smontato il DualSense di PlayStation 5 per scovare la causa del problema drifting, ma ciò che ha trovato non è stato per niente allegro.Dall'altro la presenza di parti che si trovano in prossimità di questi elementi e che possono rovinarsi con la polvere o con l'usura, restituendo calibrazioni errate e dando appunto vita al fenomeno d ...