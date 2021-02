Pisa-Empoli LIVE | la diretta dall’“Arena Garibaldi-Anconetani”

(Di sabato 20 febbraio 2021)in campo a breve per la 24a giornata del campionato di Serie B all’”Arena”. I padroni di casa cercano punti per entrare nella griglia playoff, mentre l’difende il primato in classifica, provando a tornare alla vittoria dopo tre turni. Le formazioni ufficiali di(4-4-2): Gori; Caracciolo, Birindelli, Varnier, Beghetto; Mazzitelli, Gucher, Siega, De Vitis; Palombi, Marconi. A disp.: Belli, Benedetti, Marsura, Meroni, Soddimo, Lisi, Mastinu, Loria, Marin, Quaini, Perilli, Vido. All.: L. D’Angelo(4-4-2): Brignoli; Romagnoli, Fiamozzi, Nikolaou, Parisi; Moreo, Ricci, Stulac, Haas; La Mantia, Mancuso. A disp.: Crociata, Pirrello, Sabelli, Casale, Bajrami, Terzic, ...

AcPisa1909ESP : #Oficial XI #Pisa vs Empoli: (1-4-3-1-2). Gori; Birindelli, Caracciolo, Varnier, Beghetto; Gucher, De Vitis, Mazzit… - PisaNews : Pisa - Empoli, le formazioni ufficiali - - brunetti81 : blogsport: Pisa-Empoli. Formazioni disponibili - sportface2016 : #SerieB: le formazioni ufficiali di #Pisa-#Empoli #PISEMP - PisaNews : Pisa - Empoli. Un minuto di silenzio per ricordare Mauro Bellugi - -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Empoli

... anche considerando i giocatori in rosa, e proprio questo le allontana da Cittadella e. Il ... che hanno visto il Monza perdere in casa contro ile il Chievo sconfitto invece a Brescia . Una ......2 64 casi in zona empolese Capraia e Limite 6 Castelfiorentino 8 Cerreto Guidi 3 Certaldo 14...51 Ponte Buggianese 6 Quarrata 13 Serravalle Pistoiese 4 Uzzano 2 24 casi in provincia di...PRONOSTICO X. Lecce-Cosenza: calabresi unici a non aver vinto nemmeno una partita tra le mura amiche, ma in campo esterno sono osso duro per tutti PRONOSTICO 2. Reggina-Pordenone: amaranto in crescita ...Quasi tutto pronto per l'atteso derby tra Pisa ed Empoli. Si gioca alle 18. Ecco dove vedere la partita. Diretta live anche su Meteo Week ...