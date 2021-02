Non accettare l’aggiornamento WhatsApp 2021 porterà a sospensione account dopo maggio (Di sabato 20 febbraio 2021) L’accettazione dei nuovi termini dell’aggiornamento WhatsApp 2021, quello sull’utilizzo dei dati, sarà propedeutica all’utilizzo del servizio, anche se non subito. Sulla questione non ci sono dubbi, come raccontato dalla fonte TechCrunch, entrata in possesso di informazioni ufficiali al riguardo. dopo aver preso le difese della sua stessa politica della privacy, proprio il servizio di messaggistica lascia intendere che il suo futuro cambiamento è irreversibile: chi non si adeguerà verrà prima reso inattivo in app per poi progressivamente essere messo alla porta. Gli esperti di TechCrunch sono entrati in possesso di una comunicazione originale in cui WhatsApp comunica ad un account Business le prossime tappe dell’aggiornamento 2021. Questo entrerà in ... Leggi su optimagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) L’accettazione dei nuovi termini del, quello sull’utilizzo dei dati, sarà propedeutica all’utilizzo del servizio, anche se non subito. Sulla questione non ci sono dubbi, come raccontato dalla fonte TechCrunch, entrata in possesso di informazioni ufficiali al riguardo.aver preso le difese della sua stessa politica della privacy, proprio il servizio di messaggistica lascia intendere che il suo futuro cambiamento è irreversibile: chi non si adeguerà verrà prima reso inattivo in app per poi progressivamente essere messo alla porta. Gli esperti di TechCrunch sono entrati in possesso di una comunicazione originale in cuicomunica ad unBusiness le prossime tappe del. Questo entrerà in ...

