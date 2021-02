Morto Mauro Bellugi, ex calciatore opinionista di Diretta Stadio (Di sabato 20 febbraio 2021) Questa mattina è Morto all’ospedale “Niguarda” di Milano a 71 anni l’ex calciatore di Inter e Bologna Mauro Bellugi. Bellugi – uno scudetto vinto con la maglia nerazzurra, è Morto dopo 3 mesi in ospedale. Il Covid ha portato complicanze ad altre patologie, e all’ex giocatore qualche mese fa erano state amputate le gambe. Chi non ha visto l’ex difensore in azione sul campo, lo ricorderà come opinionista del programma “Diretta Stadio…ed è subito gol”, su 7Gold. Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol) first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di sabato 20 febbraio 2021) Questa mattina èall’ospedale “Niguarda” di Milano a 71 anni l’exdi Inter e Bologna– uno scudetto vinto con la maglia nerazzurra, èdopo 3 mesi in ospedale. Il Covid ha portato complicanze ad altre patologie, e all’ex giocatore qualche mese fa erano state amputate le gambe. Chi non ha visto l’ex difensore in azione sul campo, lo ricorderà comedel programma “…ed è subito gol”, su 7Gold. Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol) first appeared on Ascolti Tv Blog.

