Morte Bellugi, il ricordo di Moratti: “Provo grande dolore, era un lottatore ed un amico” (Di sabato 20 febbraio 2021) L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, nel corso di una breve intervista rilasciata a ‘LaPresse’, ha voluto ricordare l’ex difensore nerazzurro Mauro Bellugi, scomparso questa mattina all’età di 71 anni: “Provo grande dolore, era un lottatore. Con il suo carattere era riuscito a superare qualcosa di veramente difficile come l’amputazione delle gambe. Sembrava uscito dal problema. Siamo veramente addolorati e dispiaciuti. Gli sono stato vicino, ma era lui a tenere su il morale di tutti in un modo veramente fantastico. Nessuno si aspettava che ripiombasse in una situazione del genere. Era un caro amico di famiglia, abbiamo vissuto la sua allegria insieme in vacanza. Era sempre allegro ed estroverso. Non aveva il tono del campione, ma lo era”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) L’ex presidente dell’Inter, Massimo, nel corso di una breve intervista rilasciata a ‘LaPresse’, ha voluto ricordare l’ex difensore nerazzurro Mauro, scomparso questa mattina all’età di 71 anni: “, era un. Con il suo carattere era riuscito a superare qualcosa di veramente difficile come l’amputazione delle gambe. Sembrava uscito dal problema. Siamo veramente addolorati e dispiaciuti. Gli sono stato vicino, ma era lui a tenere su il morale di tutti in un modo veramente fantastico. Nessuno si aspettava che ripiombasse in una situazione del genere. Era un carodi famiglia, abbiamo vissuto la sua allegria insieme in vacanza. Era sempre allegro ed estroverso. Non aveva il tono del campione, ma lo era”. SportFace.

DiMarzio : Calcio italiano in lutto: è morto Mauro #Bellugi - sportface2016 : Morte Mauro #Bellugi, il ricordo dell'ex presidente dell'#Inter Massimo #Moratti - WarrenGatt : RT @junews24com: Gravina ricorda Bellugi: «Un grande dolore per il calcio italiano» - - internewsit : Morte Bellugi, il cordoglio di Zenga: «No, Mauro. Riposa in pace» - - fra_c22 : Ho appena appreso la triste notizia della morte di Mauro #Bellugi. Un grande sportivo; dentro e fuori dal campo. Rip ?? -