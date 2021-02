Milano, torna Area C: telecamere accese dal 24 febbraio (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 febbraio 2021 - A seguito delle comuni analisi e considerazioni effettuate con la Prefettura, il Comune di Milano ha deciso di riattivare Area C da mercoledì 24 febbraio, con una ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 20 febbraio 2021), 202021 - A seguito delle comuni analisi e considerazioni effettuate con la Prefettura, il Comune diha deciso di riattivareC da mercoledì 24, con una ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano torna Milano, torna Area C: telecamere accese dal 24 febbraio Milano, 20 febbraio 2021 - A seguito delle comuni analisi e considerazioni effettuate con la Prefettura, il Comune di Milano ha deciso di riattivare Area C da mercoledì 24 febbraio, con una rimodulazione degli orari a partire dalle ore 10 e fino alle ore 19.30 , per evitare il sovraccarico di passeggeri sulle linee ...

Milano, torna Area C da mercoledì 24 febbraio, dalle 10 alle 19.30: polveri sottili oltre i limiti La decisione del Comune visto il costante aumento del traffico veicolare. Da lunedì raccomandazione ad abbassare le temperature in abitazioni, luoghi di lavoro ed esercizi commerciali ...

