Migranti | Mediterranea | ' ancora in corso la ricerca dei dispersi'

Palermo, 20 feb. (Adnkronos) - "Naufragio alle 3.30 di oggi circa 15 miglia a Sud di #Lampedusa, 47 persone soccorse da motovedette @guardiacostiera e @gdf, ancora in corso la ricerca dei dispersi". E' quanto scrive Mediterranea su Twitter.

