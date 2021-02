Luisa Ranieri si racconta a FQMagazine: “Anche se fai molto, sei spesso considerata “la moglie di”… Ma le cose stanno cambiando” (Di sabato 20 febbraio 2021) Luisa Ranieri è uno di quei personaggi difficili da etichettare perché ha sempre preferito far parlare i suoi personaggi invece che raccontare troppo di sé. Incarna la filosofia del less is more, meno è meglio, non smania per esserci a tutti i costi, cammina in bilico tra la timidezza e una femminilità così sfrontata che naturalmente la mette al centro dell’attenzione. Anche quando non vorrebbe. «Ho sempre avuto un rapporto conflittuale con la mia fisicità. Ho fatto pace con me stessa solo dopo le due gravidanze», rivela a FQMagazine per il fattoquotidiano.it l’attrice, che sarà nel cast de È stata la mano di Dio, la nuova pellicola di Paolo Sorrentino, e tra le voci italiane del film Disney Raya e l’ultimo drago. In attesa di questi nuovi progetti, domenica 21 febbraio debutta con Lolita Lobosco, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021)è uno di quei personaggi difficili da etichettare perché ha sempre preferito far parlare i suoi personaggi invece chere troppo di sé. Incarna la filosofia del less is more, meno è meglio, non smania per esserci a tutti i costi, cammina in bilico tra la timidezza e una femminilità così sfrontata che naturalmente la mette al centro dell’attenzione.quando non vorrebbe. «Ho sempre avuto un rapporto conflittuale con la mia fisicità. Ho fatto pace con me stessa solo dopo le due gravidanze», rivela aper il fattoquotidiano.it l’attrice, che sarà nel cast de È stata la mano di Dio, la nuova pellicola di Paolo Sorrentino, e tra le voci italiane del film Disney Raya e l’ultimo drago. In attesa di questi nuovi progetti, domenica 21 febbraio debutta con Lolita Lobosco, la ...

