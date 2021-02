La Polonia usa alcuni giornali europei per diffondere la sua propaganda (Di sabato 20 febbraio 2021) Lo scorso 22 gennaio sul giornale francese L’Opinion è apparso un articolo firmato dal presidente polacco Andrzej Duda, esponente del Pis, il partito di estrema destra che dal 2015 domina la scena politica polacca. Da questo contributo traspare un Duda diverso da come ci si è abituati a conoscerlo in questi sei anni. Fin dalle prime righe. La sua riflessione si apre infatti con un’esortazione a costruire un mondo «più verde, più allineato ai principi sviluppo sostenibile», nonostante il suo Stato sia risultato l’unico tra i 27 paesi Ue a non sottoscrivere l’impegno a decarbonizzare le proprie economie entro il 2050 promosso dalla Commissione europea nel 2019. Il testo continua con un richiamo all’identità comune dei paesi dell’Europa centrale, fondata su esperienze storiche condivise. Tra cui Duda annovera una fantomatica «Repubblica delle molteplici nazioni», intendendo probabilmente ... Leggi su linkiesta (Di sabato 20 febbraio 2021) Lo scorso 22 gennaio sul giornale francese L’Opinion è apparso un articolo firmato dal presidente polacco Andrzej Duda, esponente del Pis, il partito di estrema destra che dal 2015 domina la scena politica polacca. Da questo contributo traspare un Duda diverso da come ci si è abituati a conoscerlo in questi sei anni. Fin dalle prime righe. La sua riflessione si apre infatti con un’esortazione a costruire un mondo «più verde, più allineato ai principi sviluppo sostenibile», nonostante il suo Stato sia risultato l’unico tra i 27 paesi Ue a non sottoscrivere l’impegno a decarbonizzare le proprie economie entro il 2050 promosso dalla Commissione europea nel 2019. Il testo continua con un richiamo all’identità comune dei paesi dell’Europa centrale, fondata su esperienze storiche condivise. Tra cui Duda annovera una fantomatica «Repubblica delle molteplici nazioni», intendendo probabilmente ...

francymalaven : @alexbarbera Questo vale da quando gli USA gli hanno imposto di far entrare in UE Polonia,Ungheria e compagnia bell… - dianacaggiano : RT @marcosd81179157: @claudioc @concitadeg Spagna anche, vedi Pablo Hasel, Linares, Cifuentes, Altasua . Polonia anche . Ungheria, UK con… - Troy97935837 : @MoryaLongo Veramente pensavate che Musk con l acquisto hoo!!l'uso del nome Tesla come pubblicità e auto elettriche… - tripposauro : @VeritasVincit88 @__rebel8 @MeNeFrego___ @Comacchiese @sarabol1 @radiosilvana @MonEleonora @QReqvenge2021… - patriziatraver8 : RT @laperlaneranera: @claudio_2022 @VotersItalia @il ????Hanno votato nel 2020 nonostante la PANDEMIA USA Venezuela Bolivia Israele Singapore… -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia usa La napoletana Adler Pelzer acquisirà la divisione Acoustics dell'azienda francese Faurecia. ... Mouzon e Mornac), Lussemburgo (Eselborn), Regno Unito (Washington), Spagna (Olmedo) e Polonia (...presenza degli OEM tedeschi in Germania e in Europa Orientale - così come da Stellantis in Italia e USA.

Adler Pelzer acquisirà la divisione Acoustics di Faurecia ... Mouzon e Mornac), Lussemburgo (Eselborn), Regno Unito (Washington), Spagna (Olmedo) e Polonia (...presenza degli OEM tedeschi in Germania e in Europa Orientale - così come da Stellantis in Italia e USA.

Coronavirus, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: Usa in testa, l’Italia all’ottavo posto Sky Tg24 In Polonia si sciopera per la libertà di informazione I media indipendenti polacchi protestano contro una nuova tassa sugli introiti della pubblicità, considerando questo disegno di legge un tentativo del governo conservatore di minare la loro esistenza.

I fieri dell'est Celebrati i 30 anni del gruppo di Visegrad. Orban e soci con un piede dentro e un piede fuori dall'Europa di Bruxelles ...

... Mouzon e Mornac), Lussemburgo (Eselborn), Regno Unito (Washington), Spagna (Olmedo) e(...presenza degli OEM tedeschi in Germania e in Europa Orientale - così come da Stellantis in Italia e... Mouzon e Mornac), Lussemburgo (Eselborn), Regno Unito (Washington), Spagna (Olmedo) e(...presenza degli OEM tedeschi in Germania e in Europa Orientale - così come da Stellantis in Italia eI media indipendenti polacchi protestano contro una nuova tassa sugli introiti della pubblicità, considerando questo disegno di legge un tentativo del governo conservatore di minare la loro esistenza.Celebrati i 30 anni del gruppo di Visegrad. Orban e soci con un piede dentro e un piede fuori dall'Europa di Bruxelles ...