La donna uccisa a Genova si era pagata funerale | ' Temeva che sarebbe stata uccisa'

(Di sabato 20 febbraio 2021) Forse Clara Ceccarelli , la commercianteieri pomeriggio nel suo negozio di pantofole in pieno centro adal suo ex compagno, aveva avuto un presagio di quanto lecapitato. E due ...

Forse Clara Ceccarelli , la commercianteieri pomeriggio nel suo negozio di pantofole in pieno centro a Genova dal suo ex compagno, ... lasi era pagata il funerale per evitare di pesare ...Leggi anche Genova,a coltellate: fermato l'ex mentre tenta suicidio Mentre il suo ex compagno si trova da ore nel carcere genovese di Marassi, dov'è accusato di omicidio volontario, si ...La donna è stata colpita nella propria pantofoleria dal suo ex 59enne, il quale è stato fermato e ha confessato.Clara qualche giorno fa mi aveva detto che era andata a pagarsi il funerale perchè aveva avuto dei sogni strani. 'Non risultano però denunce a suo carico o altri procedimenti' ha detto il procuratore ...