Ivrea (Torino) – Picchia e insulta la compagna: arrestato (Di sabato 20 febbraio 2021) In passato la donna era già stata aggredita e denigrata dall'uomo ogni volta che proferiva parola. La Picchiava e la maltrattava, tanto che la donna spesso aveva dormito in strada, sulle panchine, per sfuggire alle violenze del compagno. L'ennesima storia di soprusi familiari è accaduta a Ivrea, dove giovedì i poliziotti sono arrivati nella casa della

