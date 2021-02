Isola dei Famosi 2021: un altro naufrago non supera le visite mediche! (Di sabato 20 febbraio 2021) Manca ormai poco alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi eppure il cast è ancora molto incerto. Negli ultimi giorni è spuntata la notizia di Amedeo Goria che non potrà far parte del reality in quanto non ha superato le visite mediche. Il noto giornalista, tuttavia, è in buona compagnia poiché anche un altro attesissimo concorrente non è riuscito ad ottenere l’idonietà. Stiamo parlando di Giovanni Ciacci che, solo qualche giorno fa, aveva fatto sapere di essere entusiasta della nuova avventura. Isola dei Famosi 2021: Giovanni Ciacci resta a casa Tra i possibili naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi spuntava soprattutto quello di Giovanni Ciacci. L’opinionista dei salotti di Barbara d’Urso aveva fatto ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 20 febbraio 2021) Manca ormai poco alla nuova edizione dell’deieppure il cast è ancora molto incerto. Negli ultimi giorni è spuntata la notizia di Amedeo Goria che non potrà far parte del reality in quanto non hato lemediche. Il noto giornalista, tuttavia, è in buona compagnia poiché anche unattesissimo concorrente non è riuscito ad ottenere l’idonietà. Stiamo parlando di Giovanni Ciacci che, solo qualche giorno fa, aveva fatto sapere di essere entusiasta della nuova avventura.dei: Giovanni Ciacci resta a casa Tra i possibili naufraghi della nuova edizione dell’deispuntava soprattutto quello di Giovanni Ciacci. L’opinionista dei salotti di Barbara d’Urso aveva fatto ...

