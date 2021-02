International Cup | a Igls podio sfiorato per Alessandra Fumagalli

Leggi su bergamonews

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ilappare sempre più vicino un traguardo alla portata di. La 22enne orobica si è infatti migliorata ulteriormente cogliendo ala miglior prestazione della carriera inCup. Reduce dalla top ten di Königssee, la portacolori dell’A.S.D. Bob Club Cristallo ha fatto un ulteriore passo in avanti cogliendo la sesta posizione assoluta a 1”50 dall’olandese Bos Kimberley. In grado di fermare il cronometro in 1’49”09, la giovane azzurra ha tagliato il traguardo austriaco con poco più di mezzo secondo di ritardo dal terzo posto occupato dalla russa Alena Frolova. A livello maschile importante risultato per Amedeo Bagnis che hail successo in Coppa Europa, cogliendo così l’argento continentale fra gli juniores. L'articolo BergamoNews.