Il Bologna in dieci frena il Sassuolo: finisce 1-1 (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Sassuolo pareggia in casa col Bologna nell’anticipo del 23° turno di serie A. La sfida al Mapei Stadium finisce 1-1. Gli ospiti trovano il vantaggio al 17? con Soriano, ma la partita della squadra di Mihajlovic si complica alla mezz’ora con l’espulsione di Hickey: rosso diretto, deciso dall’arbitro La Penna dopo avere consultato il Var, per una brutta entrata su Muldur. Nella ripresa il Sassuolo attacca a testa bassa e trova il pareggio al 52?, ma il fortino del Bologna regge nonostante un’ora in inferiorità numerica. In classifica il Sassuolo è ottavo con 35 punti, a -5 dall’Atalanta e dal Napoli che si affrontano domani. Il Bologna difende un punto prezioso e aggancia la Fiorentina a quota 25 punti. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 20 febbraio 2021) Ilpareggia in casa colnell’anticipo del 23° turno di serie A. La sfida al Mapei Stadium1-1. Gli ospiti trovano il vantaggio al 17? con Soriano, ma la partita della squadra di Mihajlovic si complica alla mezz’ora con l’espulsione di Hickey: rosso diretto, deciso dall’arbitro La Penna dopo avere consultato il Var, per una brutta entrata su Muldur. Nella ripresa ilattacca a testa bassa e trova il pareggio al 52?, ma il fortino delregge nonostante un’ora in inferiorità numerica. In classifica ilè ottavo con 35 punti, a -5 dall’Atalanta e dal Napoli che si affrontano domani. Ildifende un punto prezioso e aggancia la Fiorentina a quota 25 punti. Funweek.

fisco24_info : Il Bologna in dieci frena il Sassuolo: finisce 1-1: Soriano porta in vantaggio i rossoblù, che poi restano in dieci… - Adnkronos : Il Bologna in dieci frena il Sassuolo: finisce 1-1 - DLabanti : RT @corrierebologna: In dieci il Bologna stoppa il Sassuolo - corrierebologna : In dieci il Bologna stoppa il Sassuolo - RaiNews : Derby emiliano nell'anticipo della 23a giornata -