I consumi ripartiranno | ma senza restrizioni La previsione di Confindustria

Questione di restrizioni. Che poi fanno rima con consumi, fatturato. In una parola, Pil. Per Confindustria l'economia italiana è perennemente appesa a due variabili: la severità delle restrizioni e la capacità di spendere i soldi che l'Europa ci presta, sotto forma di Recovery Fund. Per questo l'Italia è sempre l'ultima quando si tratta di rimettere in moto il Pil. L'ennesima conferma arriva dal Centro Studi di Confindustria, guidato da Stefano Manzocchi. RIMBALZO SI MA CON RITARDO Per l'economia italiana, scrive il Centro Studi, "cresce la probabilità di un segno positivo del Pil già nel secondo trimestre, ma si conferma che un vero rimbalzo si potrà avere solo nel terzo trimestre". Meno male che i mercati finanziari, comunque, ora danno credito all'Italia e il Pil, nel 2021, potrebbe trarne ...

