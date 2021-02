Fonseca annuncia il forfait di Cristante ma non dà indizi: “Ecco cosa evitare col Benevento” (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – La sfida con lo Sporting Braga gli ha permesso di avvicinare la qualificazione ma gli ha lasciato in dote tanti problemi. Paulo Fonseca, tecnico della Roma, non si è sbottonato nella conferenza stampa di presentazione del match di Benevento, in programma domani sera (ore 20:45) al “Ciro Vigorito“. Il tecnico portoghese ha annunciato l’assenza di Cristante dopo quella di Ibanez, senza però sbottonarsi sulla formazione da schierare contro i ragazzi di Filippo Inzaghi. Sacrificio – Sì, mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra. I giocatori si sono sacrificati in altre posizioni, mi piace questo atteggiamento. Cristante – Bryan non sarà convocato, non è pronto per giocare. Il campo era molto pesante, fisicamente è stata una gara difficile però non è il principale ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – La sfida con lo Sporting Braga gli ha permesso di avvicinare la qualificazione ma gli ha lasciato in dote tanti problemi. Paulo, tecnico della Roma, non si è sbottonato nella conferenza stampa di presentazione del match di, in programma domani sera (ore 20:45) al “Ciro Vigorito“. Il tecnico portoghese hato l’assenza didopo quella di Ibanez, senza però sbottonarsi sulla formazione da schierare contro i ragazzi di Filippo Inzaghi. Sacrificio – Sì, mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra. I giocatori si sono sacrificati in altre posizioni, mi piace questo atteggiamento.– Bryan non sarà convocato, non è pronto per giocare. Il campo era molto pesante, fisicamente è stata una gara difficile però non è il principale ...

