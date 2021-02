E’ morto Luigi Albertelli | è stato l’autore delle sigle di cartoni come Remì e Goldrake

(Di sabato 20 febbraio 2021) Si è spento ad 86 anni, grande paroliere e autoredell’infanzia” degli italiani.se n’è andato nella sua casa di Tortona, in provincia di Alessandria, restando però nel cuore e nei ricordi di almeno tre generazioni: èdi, ma anche di hitFuria Cavallo del West e Ricominciamo (di Adriana Pappalardo). Leggi anche: Anticipazioni Amici sabato 20 febbraio 2021: sfide, maglie sospese e ospiti aspettando il seraleha composto e scritto decine di brani per tantissimi cantati italiani: Mina, Mia Martini, Ivan Zanicchi, i Ricchi e Poveri. Due ...

TORTONA. Sono nati dalla fantasia di Luigi Albertelli, paroliere tortonese con trascorsi da atleta, i circuiti di mille valvole che permettono a Ufo Robot, «trasformato in un razzo missile», di sprint ...Da Iva Zanicchi a Mia Martini fino alle colonne sonore dei cartoni animati. La carriera di Luigi Albertelli, morto ieri a 86 anni nella sua Tortona, in ...