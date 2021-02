Due donne arredano un vecchio bus per trasformarlo nella loro dimora abitativa (Di sabato 20 febbraio 2021) Negli ultimi anni molte persone stanno praticando un’attività davvero particolare, che permette di trasformare dei vecchi veicoli in piccole e attrezzatissime abitazioni. Ne è un perfetto esempio la storia che vogliamo raccontarvi oggi. Le protagoniste sono Christine Saldana e Kathy Mariscal. Queste due donne hanno acquistato un vecchio scuolabus per circa 6000 € e utilizzando altri 35 mila € sono riuscite a riadattarlo trasformandolo in un appartamento mobile di circa 27 metri quadrati. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christine & Kathy (@adelita buslife) Le due donne sono una coppia e dopo il matrimonio hanno deciso di vivere a Los Angeles. Tuttavia sembra che in queste zone le case siano troppo costose, così hanno optato per questa soluzione che si è scoperta ... Leggi su virali.video (Di sabato 20 febbraio 2021) Negli ultimi anni molte persone stanno praticando un’attività davvero particolare, che permette di trasformare dei vecchi veicoli in piccole e attrezzatissime abitazioni. Ne è un perfetto esempio la storia che vogliamo raccontarvi oggi. Le protagoniste sono Christine Saldana e Kathy Mariscal. Queste duehanno acquistato unscuolabus per circa 6000 € e utilizzando altri 35 mila € sono riuscite a riadattarlo trasformandolo in un appartamento mobile di circa 27 metri quadrati. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christine & Kathy (@adelita buslife) Le duesono una coppia e dopo il matrimonio hanno deciso di vivere a Los Angeles. Tuttavia sembra che in queste zone le case siano troppo costose, così hanno optato per questa soluzione che si è scoperta ...

