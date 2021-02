Covid, didattica digitale a Campobasso dal 22 al 28 febbraio (Di sabato 20 febbraio 2021) Il sindaco Roberto Gravina ha disposto la sospensione a Campobasso delle attività didattiche in presenza per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici, parificati, paritari e degli asili nido pubblici e privati, a partire da lunedì 22 febbraio fino al 28 febbraio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 febbraio 2021) Il sindaco Roberto Gravina ha disposto la sospensione adelle attività didattiche in presenza per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici, parificati, paritari e degli asili nido pubblici e privati, a partire da lunedì 22fino al 28. L'articolo .

