C’è Posta per Te, Stefano De Martino in studio per Maria e Giuseppe: splendida sorpresa e regali da sogno (Di sabato 20 febbraio 2021) , ecco com’è andata nel dettaglio. C’è Posta per Te, Stefano De Martino e la sorpresa a Maria: momento indimenticabile e regali da sognoLa settima puntata di C’è Posta per Te è cominciata davvero con un ospite d’eccezione. Stiamo parlando dell’amatissimo ballerino e conduttore Stefano De Martino. A chiamare la trasmissione è Giuseppe, che vuole fare una sorpresa a sua moglie. I due hanno tre figli e sono una famiglia felice, ma hanno molti problemi a livello economico. “Sono due anni che sotto l’albero di Natale i miei figli non trovano i regali, perché non ho soldi per farglieli. Riesco a fare loro solo i ‘regali gratis’, cioè dedicare loro del tempo ... Leggi su altranotizia (Di sabato 20 febbraio 2021) , ecco com’è andata nel dettaglio. C’èper Te,Dee la: momento indimenticabile edaLa settima puntata di C’èper Te è cominciata davvero con un ospite d’eccezione. Stiamo parlando dell’amatissimo ballerino e conduttoreDe. A chiamare la trasmissione è, che vuole fare unaa sua moglie. I due hanno tre figli e sono una famiglia felice, ma hanno molti problemi a livello economico. “Sono due anni che sotto l’albero di Natale i miei figli non trovano i, perché non ho soldi per farglieli. Riesco a fare loro solo i ‘gratis’, cioè dedicare loro del tempo ...

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - QuiMediaset_it : A @CePostaPerTeOff tra gli ospiti di #MariaDeFilippi @renatozer0 e #stefanodemartino - roulwt : perfetto questo coprifuoco alle 10 così vado a fare una passeggiata in centro e torno giusto in tempo per la fine d… - qualsiasi_nomee : @scarasbratti ti prego dimmi che guardi anche tu C’è posta per te hahaha. #cepostaperte Ho bisogno di saperlo - ErisRhodes : scaletta puntata c'è posta per te: regalo genitori/figli stronzi corna vecchi che si incontrano dopo 50 anni regalo #cepostaperte -