Bassetti | pietra tombale sul lockdown | Vi dico perché non ha senso

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti pietra

ilGiornale.it

Ligure e stato chiuso nel giro di pochi giorni, ad inizio novembre 2020 l'intero punto ... Matteo: 'Variante inglese già diffusa, serve attenzione particolare a quella africana e a ......all'interno di un ristorante aLigure. Il Covid scatena anche gli haters: nuove minacce sono arrivate al direttore di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteoche ...Non dovrebbero fare eccezione i Paesi come il Sud Africa, in cui sono stati sollevati pesanti dubbi circa l’efficacia del prodotto AstraZeneca nei confronti della nuova variante del coronavirus. In al ...C'era un convitato di pietra, venerdì 5 febbraio, a La Confessione , il programma di Nove. Il padrone di casa Peter Gomez , direttore ...