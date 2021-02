Ascoli-Salernitana: malore in campo di Dziczek, defibrillatore in campo e paura (Di sabato 20 febbraio 2021) All’82’ di Ascoli-Salernitana, Patryk Dziczek ha accusato un malore in campo, allarmando compagni e avversari. Un’ambulanza ha immediatamente soccorso il giocatore in forza nel club campano, pensando di utilizzare prontamente il defibrillatore. I giocatori delle due squadre, precedentemente, avevano tentato di evitare che la lingua di Dziczek potesse precludergli la naturale respirazione. Dziczek ha lasciato il campo all’interno dell’ambulanza, non prima di rassicurare i compagni in merito alle sue condizioni di salute. Il calciatore polacco non è nuovo a malori del genere, come annunciato dagli stessi giocatori in campo, seppure esso sia stato particolarmente cruento ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) All’82’ di, Patrykha accusato unin, allarmando compagni e avversari. Un’ambulanza ha immediatamente soccorso il giocatore in forza nel club campano, pensando di utilizzare prontamente il. I giocatori delle due squadre, precedentemente, avevano tentato di evitare che la lingua dipotesse precludergli la naturale respirazione.ha lasciato ilall’interno dell’ambulanza, non prima di rassicurare i compagni in merito alle sue condizioni di salute. Il calciatore polacco non è nuovo a malori del genere, come annunciato dagli stessi giocatori in, seppure esso sia stato particolarmente cruento ...

FiorentinaUno : SERIE B, Attimi di paura in Salernitana-Ascoli, Dziczek sviene in campo - - zazoomblog : Ascoli-Salernitana interrotta: malore per Dziczek paura in campo - #Ascoli-Salernitana #interrotta: - tuttoatalanta : Sospesa Ascoli-Salernitana: malore in campo per il centrocampista granata Dziczek - IAMCALCIOSALERN : Salernitana corsara ad Ascoli: decide Tutino, spavento per Dziczeck - ElBuffi82 : RT @sportface2016: #AscoliSalernitana, malore per #Dziczek, portato via dall'ambulanza: condizioni stabili, ha rassicurato i compagni https… -