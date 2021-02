(Di sabato 20 febbraio 2021)Di, lodi Vittoria (in provincia di Ragusa) conosciuto in tutto il mondo per ildi, ènella sua abitazione siciliana. Aveva compiuto da poco 80 anni. Dopo molti anni di combattimento contro un tumore non ce l’ha fatta. Nonostante la sua malattia ha continuato a lavorare

Corriere : Arturo Di Modica, morto lo scultore del «Toro» di Wall Street: da 30 anni il simbolo de... - repubblica : E' morto Arturo Di Modica, lo scultore siciliano del Toro di Wall Street: L'ultima intervista a Repubblica qualche… - ilpost : È morto lo scultore Arturo di Modica, famoso per il Toro di Wall Street - MoliPietro : Arturo di Modica: è morto lo scultore siciliano del Toro di Wall Street - jouse65 : RT @perchetendenza: 'Arturo Di Modica': Perché si è spento all'età di 80 anni lo scultore siciliano autore del celebre 'Toro di Wall Street… -

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ricordando lo scultore di Vittoria,Di, autore dello storico toro di Wall Street, scomparso la notte scorsa.Un Toro siciliano conquistò e scolpì l'America:Di ...Arturo Di Modica era noto per aver realizzato nel 1989 il Toro di Wall Street, la scultura in bronzo davanti alla borsa di New York. È morto a 80 anni nella sua abitazione di Ragusa lo scultore sicili ...VITTORIA - Scorrono le lacrime a Vittoria (Ragusa) per la scomparsa del maestro Arturo Di Modica, artista siciliano di fama internazionale noto per noto ...