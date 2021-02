Ancora in alto mare la lista dei sottosegretari: Lamorgese e Orlando pongono i loro veti (Di sabato 20 febbraio 2021) La lista dei sottosegretari è Ancora in alto mare. Avrebbe dovuto essere pronta entro questo weekend, ma Draghi non ha fatto i conti con veti e dispetti interni ed esterni ai partiti. Il presidente del Consiglio riteneva di avere trovato la soluzione giusta. Quarantadue caselle da affiancare ai 23 ministri. Aveva invitati i partiti a presentare almeno il doppio dei nomi che spetterebbero a ciascuno per poi lasciargli mano libera. Ciononostante, il premier ha più difficoltà del mossiere del Palio di Siena alla partenza. Riuscire a mettere in riga tutti è un’impresa più complicata che mai. Non aveva fatto i conti con le fibrillazioni interne all’ex maggioranza. E sui veti dei vari ministri. Lamorgese ha bocciato Molteni al Viminale, mentre ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 febbraio 2021) Ladeiin. Avrebbe dovuto essere pronta entro questo weekend, ma Draghi non ha fatto i conti cone dispetti interni ed esterni ai partiti. Il presidente del Consiglio riteneva di avere trovato la soluzione giusta. Quarantadue caselle da affiancare ai 23 ministri. Aveva invitati i partiti a presentare almeno il doppio dei nomi che spetterebbero a ciascuno per poi lasciargli mano libera. Ciononostante, il premier ha più difficoltà del mossiere del Palio di Siena alla partenza. Riuscire a mettere in riga tutti è un’impresa più complicata che mai. Non aveva fatto i conti con le fibrillazioni interne all’ex maggioranza. E suidei vari ministri.ha bocciato Molteni al Viminale, mentre ...

