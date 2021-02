Alberto Urso oggi ad Amici | chi è | età | carriera | Amarsi è un miracolo | Instagram | chi è la fidanzata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata diin ondasu Canale 5 a partire dalle 14. Tra gli ospiti, prima delle sfide dei ragazzi, ci sarà, un talento nato proprio dalla fucina del programma di Maria De Filippi. Ma conosciamolo meglio! View this post onA post shared byOfficial (@ufficiale): chi è, età, vita privata,, dove seguirloè un cantante lirico di Messina nato il 23 luglio 1997. Fin da bambino ha dimostrato una grande passione per il canto, prendendo lezioni di piano e sax. All’età di 13 anni partecipa al programma di Antonella Clerici “Ti lascio ...