Jovinow : A #Trieste sit-in contro #Tuiach, il consigliere di destra omofobo e razzista. Nei giorni scorsi aveva usato parole… - Satryland59 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste sit

GayNews

Il portavoce Nicola Fratoianni: "Oggi Sinistra Italiana diparteciperà alin di protesta nei confronti del consigliere comunale ex leghista Tuiach, che nei giorni scorsi ha usato parole ...Comunicato Cism - Sabato 20 febbraio, in piazza Montecitorio a Roma, si terrà un- in del Comitato Italiano Scienze Motorie, per protestare sulla mancata nomina di un ministro ... Modena,, ...A partecipare anche Sinistra Italiana: "Tuiach non è nuovo a discorsi violenti, la giustizia dovrà fare il suo corso". Nei giorni scorsi aveva usato parole irripetibili contro un attivista Lgbt pestat ...Iniziato alle 16:30 in piazza Unità d’Italia a Trieste e organizzato da Arcigay Arcobaleno Odv, il sit-in Basta omofobia nel ...