“A Star Is Born” | un amore in quattro accordi

Titolo: A Star Is Born Regia: Bradley Cooper Genere: sentimentale, drammatico, musical Durata: 135' Interpreti: Bradley Cooper, Lady Gaga, Michael Harney, Sam Helliot, Dave Chapelle Programmazione: Amazon Prime Video / Netflix Valutazione IMDB: 7.6/10 Lo sappiamo, San Valentino è già passato e più nessuno ha voglia di sentire parlare di amore, baci, abbracci e quanto ne consegue, ma davvero non possiamo farci nulla: noi di BGY siamo degli incorreggibili romantici e per celebrare l'arrivo di "A Star Is Born" su Netflix abbiamo deciso di parlarvene. Perché in fin dei conti non serve certo una festa a metà febbraio per trovare la persona giusta. Jackson "Jack" Maine (Bradley Cooper) è una Star della musica rock, che si esibisce tutte le sere in città diverse per platee di fan urlanti. Il ...

