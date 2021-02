Tribes of Europa: il vecchio continente in guerra in un futuro distopico nella nuova serie dei produttori di Dark (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tribes of Europa - Netflix Dai produttori di Dark, Quirin Berg e Max Wiedemann, prende vita su Netflix una nuova serie sci-fi ambientata in un futuro distopico. Oggi la piattaforma streaming ha infatti rilasciato la prima stagione, composta da sei episodi, di Tribes of Europa, produzione tedesca ambientata nel lontano 2074 dove, l’assenza completa di tecnologia, ha riportato sulla terra una sorta di Medioevo. Il progetto è stato diretto dallo showrunner Philip Koch, che si è avvalso degli sceneggiatori Jana Burbach e Benjamin Seiler. Tribes of Europa: trama e anticipazioni Nel dicembre del 2029 una misteriosa catastrofe ha mandato in crash tutti i sistemi tecnologici del mondo, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 19 febbraio 2021)of- Netflix Daidi, Quirin Berg e Max Wiedemann, prende vita su Netflix unasci-fi ambientata in un. Oggi la piattaforma streaming ha infatti rilasciato la prima stagione, composta da sei episodi, diof, produzione tedesca ambientata nel lontano 2074 dove, l’assenza completa di tecnologia, ha riportato sulla terra una sorta di Medioevo. Il progetto è stato diretto dallo showrunner Philip Koch, che si è avvalso degli sceneggiatori Jana Burbach e Benjamin Seiler.of: trama e anticipazioni Nel dicembre del 2029 una misteriosa catastrofe ha mandato in crash tutti i sistemi tecnologici del mondo, ...

