Schwazer | ' Il trionfo più bello Più che tornare a marciare | contava la mia innocenza'

(Di venerdì 19 febbraio 2021) I cinque cerchi olimpici colorano la torta di cioccolato: è una giornata particolare, molto particolare. Alexl'attendeva dal 10 agosto 2016: in una stanza di Rio de Janeiro, 24 ore prima ...

...che ha archiviato l'accusa di doping con la formula 'non ha commesso il fatto'? 'È il mio...in tribunale. Ansa Prego. 'Tutti pensano che ho lottato perché volevo ritornare a marciare. ...Fu fermato ad un passo dal 2°al Giro, alla penultima tappa del '99, con un controllo a ...come lo scudetto '87-'88 perso dal Napoli e la squalifica infinita del marciatore AlexAlex Schwazer è un caso. Umano, sportivo, giuridico. Un dilemma morale e perfino di carattere teologico: se il peccato originale può essere redento dal “secondo Adamo” perché al nuovo Alex non è stata ...Il 31 dicembre 2019 il nostro quotidiano pubblicò un’intervista esclusiva del Direttore Xavier Jacobelli all’olimpionico azzurro a Vipiteno. L’atleta affermò: “Non mollerò mai: grazie a chi mi ama vin ...