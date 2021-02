Puglia | ultraottantenni da lunedì ed operatori scolastici con partenza domani a Bari | Lecce e Taranto | il programma delle vaccinazioni Lopalco | sforzo corale senza precedenti Martina Franca | ieri sopralluogo al centro servizi Dati aggiornati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 19 febbraio 2021)del sindaco e del dirigente Asl alche dasarà sededi. davLa localitàvalle d’Itria, come tutta la, si organizza in queste ore immediatamentel’avvio di una fase vaccinale con un potenziale di circa 260mila perso. Ain particolare, oltre aldi piazza D’Angiò sarà sede dila Società operaia, per gli anziani iscritti al sodalizio e per gli over 80 dell’interostorico fra i 187 ...