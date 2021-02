Palermo, l’ex Giacomo Tedesco: “Devo tutto ai rosanero, Catania scelta solo professionale” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Giacomo Tedesco con il Palermo cucito nel cuore.L'ex centrocampista palermitano ha esordito con Ignazio Arcoleo e nel corso della propria carriera ha anche totalizzato quasi duecento presenze in Serie A. L'ex centrocampista che oggi gestisce la sua scuola calcio a Tommaso Natale, nel corso dell'intervista concessa a 'Il Giornale di Sicilia', ha raccontato le tappe della propria carriera. Eccone alcuni estratti.Palermo, si ferma Valente: da valutare le condizioni dell’esterno, contro il Catanzaro tornano Almici e Odjer"Non ho mai dimenticato che se ho giocato quasi duecento partite in Serie A, se sono diventato un calciatore professionista, lo Devo al Palermo. La mia squadra è sempre stata il Palermo. Il club dove ho cominciato, con cui ho debuttato tra i ... Leggi su mediagol (Di venerdì 19 febbraio 2021)con ilcucito nel cuore.L'ex centrocampista palermitano ha esordito con Ignazio Arcoleo e nel corso della propria carriera ha anche totalizzato quasi duecento presenze in Serie A. L'ex centrocampista che oggi gestisce la sua scuola calcio a Tommaso Natale, nel corso dell'intervista concessa a 'Il Giornale di Sicilia', ha raccontato le tappe della propria carriera. Eccone alcuni estratti., si ferma Valente: da valutare le condizioni dell’esterno, contro il Catanzaro tornano Almici e Odjer"Non ho mai dimenticato che se ho giocato quasi duecento partite in Serie A, se sono diventato un calciatore professionista, loal. La mia squadra è sempre stata il. Il club dove ho cominciato, con cui ho debuttato tra i ...

WiAnselmo : #Palermo, l'ex Giacomo Tedesco: 'Devo tutto ai rosanero, Catania scelta solo professionale' - Mediagol : #Palermo, l'ex Giacomo Tedesco: 'Devo tutto ai rosanero, Catania scelta solo professionale' - CGILPalermo : Firmato a Palermo l'accordo per la diffusione del #Workers Buy Out (#WBO) tra Legacoop, Confcooperative, Agci,… - Carmela_oltre : RT @francofontana43: Vendetta è fatta Aveva chiesto i domiciliari per motivi di salute, ma con esito negativo: l’ex boss Raffaele Cutolo è… - infoitsport : Lucca incanta Palermo. L'ex granata autore di una doppietta -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo l’ex Mafia: gip Messina, 'ex pentito Scarantino si sente ancora oggi minacciato Affaritaliani.it