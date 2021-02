Overwatch 2 ci trasporterà nelle mappe di Roma e New York City

Leggi su eurogamer

(Di sabato 20 febbraio 2021) Subito dopo la cerimonia di apertura della BlizzConline, la particolare versione della BlizzCon 2021,2 si è reso protagonista di un behind the scenes che ha svelato diversi aspetti del gioco. Il primo toccato da Jeff Kaplan e soci? Le! Un aspetto ovviamente fondamentale del gioco. Tra leconfermate e mostrate abbiamo potuto vedere da vicinoe New. Entrambe vogliono proporre aspetti realistici e riconoscibili delle controparti reali ma allo stesso tempo proporre qualcosa di diverso, in pieno stile. Il team non ha voluto svelare troppo ma le sorprese anche da questo punto di vista non mancheranno. Leggi altro...