Nuovo gruppo per gli espulsi dal M5s? La chiave è Casini

ROMA – È Pierferdinando Casini ad avere "in mano le chiavi per il gruppo degli espulsi dal M5s". Ironia della sorte, le speranze degli anti-draghiani ex-pentastellati sono affidate ad uno dei più convinti sostenitori del presidente del consiglio, da sempre critico con le posizioni più oltranziste dei grillini. A spiegarlo all'agenzia Dire è Salvatore Curreri, costituzionalista ed esperto di diritto parlamentare, professore dell'Università degli Studi di Enna Kore'.

