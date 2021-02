L’ultima parata di Donnarumma sul rinnovo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Gigio Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato alla vigilia del derby contro l’Inter: tra le tematiche, il suo futuro e le ultime sul rinnovo Il rinnovo, le voci sul futuro, il derby all’orizzonte, la forza di Ibrahimovic. Ha parlato di tutto, Gigio Donnarumma, portiere del Milan, nella sua intervista a Sky Sport a pochi giorni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Gigio, portiere del Milan, ha parlato alla vigilia del derby contro l’Inter: tra le tematiche, il suo futuro e le ultime sulIl, le voci sul futuro, il derby all’orizzonte, la forza di Ibrahimovic. Ha parlato di tutto, Gigio, portiere del Milan, nella sua intervista a Sky Sport a pochi giorni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

