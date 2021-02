Ligue 1 | Jorge Sampaoli al Marsiglia | accordo praticamente raggiunto

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilè pronto a voltare pagina in modo definitivo dopo la separazione, turbolenta, con André Villas-Boas. Il club francese, infatti, hal’intesa totale con, allenatore argentino molto apprezzato nel panorama calcistico mondiale. Il sudamericano attualmente sulla panchina dell’Atletico Mineiro (club brasiliano) ha dato il suo assenso al trasferimento in Francia ed è pronto a prendere l’eredità del mister lusitano appena allontanato. Sarà uno degli eroi della Nazionale cilena del 2015 a rimettere in linea di galleggiamento il club marsigliese che, attualmente, è lontanissima dalle posizione che qualificheranno le società alla prossima UEFA Champions League?al: tutto pronto per l’arrivo dell’argentino Tutto ...

Srecko Katanec, la gazzella slovenaToro , dalle Ande agli...La Ligue 1 è pronta ad accogliere un nuovo allenatore: Jorge Sampaoli al Marsiglia è praticamente fatta. Ecco quando arriverà in Francia.25^ giornata di Ligue 1: il Psg ringrazia Kean e accorcia su Lille e Lione. Frena il Monaco, Rennes Ko, solo 0-0 per il Marsiglia La venticinquesima giornata di Ligue 1 sorride solo al Paris Saint Ger ...