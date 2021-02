L’assessore De Majo: “I botti? Erano per il Capodanno di qualche anno fa” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “L’altro ieri mattina ho subito una perquisizione che ha come motivazione una presunta “imposizione di una attività volta a coinvolgere con ruolo decisionale i tifosi organizzati”. Quale donna delle Istituzioni sarei quindi vittima di pressioni volte a inserire esponenti delle tifoserie popolari all’interno di una commissione che vede presenti istituzioni culturali, esponenti del mondo universitario, dello sport oltre che il figlio dello stesso Maradona. Nessuna pressione c’è stata”. E’ quanto sostiene in una nota L’assessore alla Cultura, Eleonora De Majo. La De Majo ed il compagno, Egidio Giordano, assessore nella III Municipalità, sono stati denunciati per detenzione di materiale esplodente; nella loro abitazione sono stati trovati sette petardi. La perquisizione rientra nelle indigni relative ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “L’altro ieri mattina ho subito una perquisizione che ha come motivazione una presunta “imposizione di una attività volta a coinvolgere con ruolo decisionale i tifosi organizzati”. Quale donna delle Istituzioni sarei quindi vittima di pressioni volte a inserire esponenti delle tifoserie popolari all’interno di una commissione che vede presenti istituzioni culturali, esponenti del mondo universitario, dello sport oltre che il figlio dello stesso Maradona. Nessuna pressione c’è stata”. E’ quanto sostiene in una notaalla Cultura, Eleonora De. La Deed il compagno, Egidio Giordano, assessore nella III Municipalità, sono stati denunciati per detenzione di materiale esplodente; nella loro abitazione sono stati trovati sette petardi. La perquisizione rientra nelle indigni relative ...

